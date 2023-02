Bilancio Napoli 2022, conti ancora in rosso per gli azzurri: quanto ha perso la società

Dopo le indiscrezioni degli scorsi mesi, sono stati resi noti tutti i dettagli del bilancio presentato dalla SSC Napoli per quanto riguarda l’esercizio del 2022.

Un’annata caratterizzata dalla politica di austerity adottata a partire da questa stagione, soprattutto in sede di mercato. Scelta che ha visto partire tanti pezzi pregiati, facendo crollare di conseguenza il monte ingaggi. I risultati, per fortuna, non ne hanno risentito. Anzi, sono addirittura migliorati rispetto allo scorso, consegnando ai tifosi una squadra destinata a scrivere pagine importanti.

Tuttavia, i conti per la società sono ancora in rosso: i risultati sul taglio del monte stipendi, infatti, saranno visibili solo dal prossimo anno, in quanto anche nell’ultimo esercizio i costi superano i ricavi.

FOTO SSCNAPOLI

I ricavi della stagione 2022

A fare l’analisi è il portale Calcio&Finanza, rivelando quella che è la situazione in termini di bilancio del Calcio Napoli.

Per quanto riguarda la voce relativa ai ricavi, questo è quanto evidenziato:

Complessivamente, il Napoli nella stagione 2021/22 ha registrato 175,9 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 228 milioni del 2020/21. La voce più corposa è quella relativa ai diritti tv, pari a 89,8 milioni di euro (123,7 milioni nel bilancio precedente, dato su cui tuttavia impattava lo slittamento di una parte dei ricavi della stagione 2019/20), mentre le plusvalenze per 10,8 milioni di euro (di cui 5 milioni per la cessione di Tutino al Parma). I ricavi commerciali invece sono stati pari a 37,2 milioni di euro.

I ricavi voce per voce:

Ricavi da gara: 12,1 milioni di euro;

12,1 milioni di euro; Ricavi da sponsor, commerciali e royalties: 37,2 milioni;

37,2 milioni; Ricavi da diritti tv: 89,8 milioni;

89,8 milioni; Ricavi da gestione diritti calciatori, da cessione temporanea e altri proventi: 22,5 milioni, di cui 10,8 milioni di plusvalenze;

22,5 milioni, di cui 10,8 milioni di plusvalenze; Altri ricavi: 14,3 milioni;

14,3 milioni; TOTALE: 175,9 milioni di euro.

I costi della stagione 2022

Per quanto concerne, invece, i costi sostenuti nel tale esercizio, il sito specializzato in economia rivela:

I costi a bilancio per il Napoli sono diminuiti nel 2021/22 a 241,1 milioni di euro, rispetto ai 306,6 milioni del bilancio 2020/21. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata a salari e stipendi del personale, a quota 130,3 milioni di euro (in calo rispetto ai 154,5 milioni del 2020/21) e ad ammortamenti e svalutazioni per 74,8 milioni di euro (113,2 milioni nel 2020/21). Più nello specifico, i soli costi per il personale tesserato sono stati pari a 130,3 milioni di euro, di cui 109,7 milioni come compensi ai giocatori, 6,6 milioni come compensi allenatori e 3,5 milioni come premi di rendimento. Per quanto riguarda gli ammortamenti, invece, quelli legati ai calciatori sono stati pari a 70,5 milioni contro i 111,4 milioni del 2020/21.

Questi i costi voce per voce nella stagione 2021/22:

Costi per servizi: 16,6 milioni di euro;

16,6 milioni di euro; Costi per il personale: 130,3 milioni di cui 109,7 milioni per compensi ai giocatori;

130,3 milioni di cui 109,7 milioni per compensi ai giocatori; Ammortamenti e svalutazioni: 74,8 milioni di cui 70,5 milioni per i giocatori;

74,8 milioni di cui 70,5 milioni per i giocatori; Altri costi: 19,4 milioni;

19,4 milioni; TOTALE: 241,1 milioni.

Il Napoli inoltre ha svelato anche i costi di alcuni acquisti dell’ultimo mercato estivo, a partire dalle cifre di Kvaratskhelia:

Mathias Olivera : 16,5 milioni al Getafe;

: 16,5 milioni al Getafe; Andrè Zambo Anguissa : 16 milioni al Fulham;

: 16 milioni al Fulham; Khvicha Kvaratskhelia: 11,5 milioni alla Dinamo Batumi.

In conclusione, il risultato dell’esercizio presentato il 30 giugno 2022 è da considerarsi con un minusvalore pari quasi a 52 milioni di euro (51.952.201,73 euro).

Leggero miglioramento rispetto ai 58,9 milioni del bilancio 2021, ma se si considerano anche i -18,9 milioni del 2020, la perdita complessiva in questi ultimi tre anni è di 129,8 milioni di euro.