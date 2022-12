Home » News Calcio Napoli » Il Napoli chiude il bilancio in rosso per il terzo anno consecutivo

La stagione del Napoli sta regalando tantissime soddisfazioni ai tifosi: primo posto in Serie A a +8 dal Milan secondo e qualificazione agli ottavi di finale di Champions League da prima nel girone davanti al Liverpool.

Soddisfazioni anche per il presidente Aurelio De Laurentiis: il Napoli sta andando molto forte nonostante l’opera di taglio del monte ingaggi con gli azzurri che in estate hanno perso leader come Koulibaly, Insigne e Mertens.

Bilancio Napoli 2022, terzo anno consecutivo in rosso

I risultati sul taglio del monte ingaggi però saranno visibili solo dal prossimo anno. Infatti, anche per il Napoli ha chiuso il bilancio ancora in rosso.

Il portale Calcio e Finanza ha fatto il punto della situazione. Il Napoli ha chiuso in rosso per il terzo anno consecutivo (quelli più colpiti dal Covid-19) e la perdita al 30 giugno 2022 è pari a quasi 52 milioni di euro (51.952.201,73 euro).

Leggero miglioramento rispetto ai 58,9 milioni del bilancio 2021, ma se si considerano anche i -18,9 milioni del 2020, la perdita complessiva in questi ultimi tre anni è di 129,8 milioni di euro.

L’impatto positivo del mercato estivo sui conti, il ritorno in Champions League e, soprattutto, la fine della pandemia, però, lasciano ben sperare per il 2023: il Napoli è già pronto a riequilibrare la situazione.