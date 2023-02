Scontri tifosi Eintracht-Napoli: lancio di sassi e mega rissa, tanti arresti!

La giornata di ieri non è stata, purtroppo, solo una giornata di grande calcio, con il Napoli che ha battuto l’Eintracht per 0-2 ed ha messo un piede ai quarti di finale di Champions League. Una macchia per lo sport è rappresentata dagli scontri avvenuti in città nel prepartita, già ampiamente anticipati dall’accoglienza riservata ai tifosi napoletani in Germania.

Eintracht Francoforte Napoli Adesivi

Scontri Eintracht Napoli

Come evidenziato dal noto quotidiano tedesco Bild, ci sono stati scontri durissimi tra le due tifoserie prima del fischio di inizio. Ad iniziare le provocazioni secondo le ricostruzioni sarebbero stati ben 150 tifosi di casa, con un lancio di pietre ed altri oggetti contro i mezzi di trasporto che ospitavano i tifosi del Napoli.

Successivamente ne è scaturita una mega rissa, all’interno della quale è intervenuta anche la polizia locale per cercare di calmare gli animi. A seguito degli scontri avvenuti in città nel corso del prepartita sono stati arrestati 36 tifosi, poi rilasciati dopo qualche ora dalle forze dell’ordine locali.