Bacconi e Momblano: “De Laurentiis sta vendendo il Napoli”

Il Napoli ieri sera ha vinto continuando a far brillare gli occhi a tutti anche in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. In occasione del match ha parlato anche Aurelio De Laurentiis, togliendosi pure qualche sassolino dalle scarpe. Proprio a proposito di De Laurentiis però, nelle ultime ore due giornalisti hanno fatto circolare una clamorosa ipotesi.

Si tratta di Adriano Bacconi, opinionista sportivo ed allenatore, noto anche per le partecipazioni televisive sulla RAI, e di Luca Momblano, giornalista di TeleLombardia, vicino al mondo Juventus. Entrambi, Bacconi in live su Twitch con Maurizio Pistocchi e Momblano proprio su TeleLombardia, hanno riportato come il Napoli sia ad un passo dalla cessione.

De Laurentiis Napoli

“Napoli già venduto”, Bacconi non ha dubbi

Bacconi ha lanciato in diretta la notizia:

Qui circola una voce bomba: che il Napoli sia già stato venduto ad una società americana. Stiamo parlando di grandi gruppi come Amazon, Apple e società del genere.

Notizia confermata anche da Pistocchi, che ha ribadito:

Che io sappia sì, una proposta c’è.

“De Laurentiis vende il Napoli, via anche Spalletti”

Il giornalista di TeleLombardia Luca Momblano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in diretta: