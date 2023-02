De Laurentiis preoccupa i tifosi del Napoli su Osimhen e Kvara: “Ci sono offerte irrinunciabili”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente TNT Mexico in occasione della partita di ieri sera a Francoforte contro l’Eintracht valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Avevo previsto che questa sarebbe stata una grande stagione, perchè quando hai gli stessi giocatori per tanto tempo, anche se bravissimi diventano demotivati. Questi giocatori che abbiamo individuato con un grande lavoro di scouting si sono dimostrati subito affidabili. Quello che mi piace molto è che non è un Napoli del singolo, ma un Napoli del gruppo. In fondo sono 14 anni che giochiamo le competizioni europee. È stato bello avere negli anni i vari Lavezzi, Cavani, Higuain e il fatto di avere adesso Osimhen , insieme a Kim , Kvaratskhelia , Anguissa e compagnia bella, secondo me questo Napoli potrà dire la sua a lungo.

Sono molto bravo a fare i contratti, per cui quando vengono da me sono bloccati, quindi non sarà difficile trattenerli. Però mai dire mai, perchè a volte arrivano offerte che non puoi fare a meno di accettare. Non si sa mai, però io credo che li vedremo brillare ancora molto a lungo.