Eintracht-Napoli, c’è un doppio allarme per i tifosi azzurri in Germania!

Come evidenziato dall’edizione odierna de Il Mattino, la città di Francoforte è stata praticamente invasa da una marea di tifosi del Napoli, arrivati in Germania già qualche giorno prima della partita. Nel settore ospiti saranno 2600 i supporter degli azzurri, che avranno il compito di sostenere gli uomini di Luciano Spalletti nella sfida del Deutsche Bank Park.

Allarme tifosi Eintracht Napoli

Da parte delle forze dell’ordine locali c’è massima allerta nei confronti del match di Champions League di stasera, che non è considerato senza rischi, anzi. I motivi principali di questa preoccupazione sono due: la presenza di molti tifosi partiti senza biglietto per assistere al match ed il gemellaggio tra la tifoseria tedesca e quella dell’Atalanta.

Per quanto riguarda il primo motivo, molti tifosi azzurri proveranno a rimediare dei titoli d’ingresso nella giornata di oggi e non è da escludere che poi si vedano “rimbalzati” all’esterno dello stadio a causa magari di un biglietto farlocco o per altre problematiche. Ciò ovviamente aumenterebbe il rischio di disordini all’esterno dello stadio.

Eintracht Francoforte Napoli Adesivi

Per quanto riguarda invece l’ottimo rapporto tra le tifoserie di Eintracht Francoforte e Atalanta, la paura è di qualche possibile “agguato” organizzato ai tifosi del Napoli, soprattutto dopo l’accoglienza che è stata riservata ai tifosi azzurri.