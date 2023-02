Eintracht Francoforte Napoli è già virtualmente iniziata per le strade della città. Saranno circa 2700 i tifosi azzurri presenti alla Deutsche Bank Park ma tantissimi altri tifosi – ancora senza biglietto – sono radunati all’esterno di bar, pub e ristoranti per godersi le ore immediatamente antecedenti la partita in compagnia.

In mattinata molti tifosi hanno anche incontrato Edo De Laurentiis, vice presidente del Napoli, per le strade della cittadina tedesca.

A 4 ore dalla partita di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Eintracht Francoforte e Napoli, centinaia di tifosi azzurri si sono ritrovati in piazza. Tra birre artigianali, cori da stadio e canzoni napoletane hanno dato spettacolo e hanno mostrato vicinanza alla squadra in una giornata molto importante.

Da Pino Daniele ai classici cori che solitamente risuonano al 'Maradona'.