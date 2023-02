Il Napoli di Luciano Spalletti mette nel mirino la prossima sfida contro l’Eintracht Francoforte, in programma per domani alle ore 21:00. Un ritorno in Champions League dopo quanto di buono fatto nella fase ai gironi, con tanto di consapevolezza di poter fare grandi cose anche nella fase a eliminazione diretta.

Molti, a tal proposito, credono che la squadra azzurra possa essere la mina vigante della competizione, soprattutto in virtù di un gioco che trova pochi eguali in giro per l’Europa.

Uno dei protagonisti di questo Napoli, che sogna sempre più il Tricolore, è Hirving lozano, che ha parlato insieme a Victor Osimhen ai canali social della SSC Napoli.

“Ronaldo è il mio idolo”: Lozano a cuore aperto!

Di seguito, le parole rilasciate dal messicano ex PSV Eindhoven ai microfoni del club partenopeo:

Un ricordo in maglia Napoli