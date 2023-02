Napoli, colpo dall’Empoli? Conferme dell’agente

Il Napoli è già una delle squadre più attive per il calciomercato estivo. Gli azzurri stanno seguendo gli sviluppi di molti calciatori, anche di tantissimi giovani che potrebbero dare al caso della rosa di Luciano Spalleti. Cristiano Giuntoli sta già lavorand per migliorare la squadra e per scovare anche le nuove sorprese.

Sabato prossimo il Napoli affronterà l’Empoli al ‘Castellani‘ e proprio quella sfida potrebbe essere l’occasione per osservare da vicino qualcuno dei talenti degli azzurri toscani.

Andrea Pastorello, agente di Tommaso Baldanzi, ha parlato aTvPlay.it della situazione legata al futuro del centrocampista rivelazione di questa annata.

Tommaso è un grande talento e sta vivendo in un ambiente perfetto per crescere. Noi godiamo di settimana in settimana delle sue prestazioni, sapendo che sta lavorando nell’ambiente giusto.

È normale che sia un calciatore attenzionato dalle big. Non mi sembra che ci siano molti 2003 che stanno giocando in Serie A. Noi oggi dobbiamo pensare a fare bene di settimana in settimana

Baldanzi piace al Napoli? Lo stanno seguendo, e non è un mistero. Oggi il livello del Napoli è elevatissimo e il prossimo step del calciatore è trovare una soluzione dove possa giocare. Bisogna capire, questo è un salto molto importante e non parlo solo del Napoli. Ci sono pochi 2003 che giocano in Italia e in Serie A.