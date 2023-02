Roma-Verona, i tifosi giallorossi contro Napoli: è successo in Curva Sud!

Continuano gli strascichi lasciati dagli scontri fra tifosi napoletani e romanisti lo scorso 8 gennaio. Le due tifoserie vennero pericolosamente a contatto nei pressi di Arezzo sull’autostrada A1, dando vita ad una violenta rissa ancora oggi da scontare per i due gruppi organizzati.

Scontri Ultras Napoli Roma

Sia Napoli che Roma sono infatti state private del proprio tifo organizzato in trasferta per la durata di 2 mesi, portando alla chiusura dei settori ospiti ancora in corso. Gli eventi hanno poi assunto un’ancora più scabrosa piega in seguito all’aggressione da parte dei tifosi dello Stella Rossa di Belgrado ai danni dei supporters giallorossi, che hanno visto i propri striscioni rubati e poi incendiati dalla tifoseria serba e pro Napoli. La risposta del tifo capitolino non ha però tardato ad arrivare.

Cori contro Napoli, ancora odio dalle tribune dell’Olimpico

Non accenna a terminare, dunque, la rivalità a distanza fra Napoli e Roma, portata nuovamente in auge dal tifo giallorosso durante Roma-Verona. Complice un match privo di emozioni, nonché gli eventi narrati in precedenza, il tifo organizzato capitolino si è reso nuovamente protagonista di cori discriminatori nei confronti della città partenopea.

Tifosi Roma

Dal classico “Lavali col fuoco” ad “Odio Napoli“, passando poi per il grido di tendenza “Tutta Napoli è distrutta“. Uno spettacolo vergognoso, partito intorno al 70′ minuto di gioco ed andato avanti per circa 10 minuti, con i cori ininterrottamente aizzati da tutto lo stadio. Ancora scene d’odio, dunque, con protagoniste Napoli e Roma, e che sicuramente saranno oggetto di provvedimenti nei prossimi giorni.

Mario Reccia