Matri esalta il Napoli: “Il loro percorso è anomalo, cosa c’è in più dello scorso anno”

Continua a regalare spettacolo la Seria A 2022/23, cui inizia ad infiammarsi la corsa ai posti Champions mentre il Napoli di Luciano Spalletti capeggia saldamente dall’alto. La vittoria per 0-2 ottenuta in casa del Sassuolo ha consolidato ancor di più la vetta azzurra della classifica, facendo parlare in lungo e in largo della forza di questo Napoli e delle incredibili prestazioni del duo Kvara-Osimhen.

SSC Napoli

L’impatto avuto dal Napoli in questo campionato è assolutamente senza precedenti. Gli azzurri sono stati capaci di metter via le proprie insicurezze riuscendo, con una facilità non consona all’organico partenopeo, a racimolare punti anche su campi di provincia e di bassa classifica, sorprendendo anche i vari opinionisti cui fiducia non era risposta nel Napoli.

“Il lavoro di Spalletti è impressionante”

Nel corso di “Tutti bravi dal divano“, programma in onda su Dazn prima del match di domenica sera, il Napoli di Spalletti è stato ancora una volta protagonista del discorso. Nel corso del dialogo, è spuntata anche l’opinione dell’ex calciatore ed ora opinionista Alessandro Matri, estasiato da questa nuova versione degli azzurri.

Di seguito quanto dichiarato:

Sulla stagione del Napoli: “Il Napoli gioca alla grande, eppure non è questo il fattore che mi ha colpito di più. Quest’anno hanno finalmente acquisito la consapevolezza dei propri mezzi, che in passato mancava e che era poi la causa dei crolli di fine stagione del Napoli. Ora tutto è diverso, continuano a macinare punti, grande o piccola che sia la squadra“.

Luciano Spalletti

Poi, su Spalletti: “Il merito di questa nuovo Napoli è sicuramente di Spalletti. Tutto ciò rappresenta una crescita anomala, perché avvenuta davvero in pochissimo tempo. Fa impressione vedere la mole di giocatori resi funzionali da Spalletti in così poco tempo“.