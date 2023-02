DOVE VEDERE EINTRACHT FRANCOFORTE NAPOLI – Archiviata la sfida del ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo con l’ennesima vittoria in Serie A, il Napoli ha iniziato a focalizzarsi sulla Champions League. Martedì sera gli azzurri sarano protagonisti al ‘Deutsche Bank Park‘ di Francoforte per la sfida contro l’Eintracht.

Superare gli ottavi di finale è l’obiettivo principale del Napoli in questo momento. Arrivare ai quarti significherebbe riscrivere la storia, visto che non la squadra partenopea non è mai arrivata ad un traguardo simile.

Gruppo Napoli

Come arriva l’Eintracht alla sfida con il Napoli

L’Eintracht Francoforte arriva alla sfida con il Napoli dopo aver vinto contro il Werder Brema e dopo essere tornati alla vittoria in Bundesliga. Il club tedesco è al sesto posto in classifica, che non permette l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

Ma le difficoltà vissute in questa stagione non possono esssere sottovalutate dagli azzurri, dato che la squadra di Glasner è campione di Europa League in carica.

Dove vedere Eintracht Napoli

La sfida tra Eintracht Francoforte e Napoli, in programma martedì alle 21, sarà visibile sia su Sky Sport che su Mediaset Infinity. La partita, però, sarà visibile anche in chiaro: sarà possibile assistere al match su Canale 5 oltre. Oltre alla trasmissione in chiaro del match, sarà possibile vedere la trasferta tedesca del Napoli anche su Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio) e su SkyGo su tablet, smartphone e PC.

Canale: Canale 5 e Sky Sport

Streaming: Infinity e Sky Go

L’arbitro della partita

Sarò il portoghese Artur Dias l’arbitro designato dalla UEFA per dirigere Eintracht Francoforte-Napoli, gara di andata degfli ottavi di finale di Champions League di martedì 21 febbraio alle 21.