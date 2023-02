Amadeus e lo Scudetto al Napoli: “L’anno prossimo indosserò una maglia per tutte le serate”

Continua senza intoppi la cavalcata azzurra in vetta alla classifica, con il Napoli capace di spezzare anche il tabù Mapei Stadium ed ora ben concentrata in ottica Champions. Nell’anno in cui la scaramanzia viene meno anche all’ombra del Vesuvio, il Napoli continua a costruire il proprio primato anche sui campi delle medio-piccole, da sempre insidiose nelle stagioni azzurre.

Victor Osimhen

Nel solo mese di febbraio però, gli azzurri hanno saputo tenere a bada tali “tradizioni”, vincendo contro Spezia, Cremonese e Sassuolo in attesa dell’Empoli, staccando ancor di più in classifica l’Inter. Proprio in merito al discorso primato ed ai nerazzurri inseguitrici, è intervenuto il noto conduttore televisivo Amadeus.

“Credo di portare fortuna”: Amadeus sullo Scudetto

Gran tifoso dell’Inter e presente a San Siro per Inter-Udinese, Amadeus si è lasciato andare a non pochi complimenti nei confronti del Napoli capolista. Il direttore artistico del Festival di Sanremo, intervenuto ai microfoni di Dazn, è tornato anche sul divertente sketch dell’Ariston con protagonista il piccolo tifoso azzurro Mario Di Leva.

Amadeus e Mario Di Leva sul palco dell’Ariston

Di seguito quanto dichiarato:

Amadeus sullo Scudetto:

“Credo di portare fortuna. Mi regalarono una maglia della Juve l’anno in cui la Juve vinse lo Scudetto, poi Ibra mi regalò una maglia del Milan e vinsero i rossoneri. Quest’anno mi hanno regalato una maglia del Napoli, chissà…Il prossimo anno a Sanremo indosserò una maglia dell’Inter per tutte e cinque le serate (ride)”.

Mario Reccia