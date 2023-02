Bologna, Roberto Soriano scoppia in lacrime: cos’è successo in diretta su SKY

L’addio a Sinisa Mihajlovic ha scosso il mondo del calcio, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di chi aveva avuto la fortuna di conoscerlo. E tra coloro che avevano beneficiato della sua vicinanza ci sono stati i calciatori del Bologna. Il tecnico serbo aveva condotto tutta la sua battaglia contro la leucemia restando sulla panchina dei felsinei, salvo poi doversi separare dalla squadra negli ultimi mesi di malattia, lasciando il posto a Thiago Motta.

Intervista Soriano a Sky Sport

Tra i giocatori più affezionati a Sinisa c’era senz’altro Roberto Soriano, protagonista del match vinto per 1-2 nell’anticipo pomeridiano della 23esima giornata di Serie A tra Sampdoria e Bologna giocata a Marassi. Soriano è stato l’autore della rete che ha aperto la gara. Al termine della sfida il centrocampista è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport, ma ciò che è successo ha emozionato gli spettatori.

Domanda su Mihajlovic

Il giornalista Marco Nosotti ha infatti chiesto un pensiero su Mihajlovic a Soriano: ebbene il centrocampista si è preso qualche secondo per rispondere ed è scoppiato in lacrime, non riuscendo a dire nulla. Il conduttore ha così ribattuto:

“Non c’è bisogno che dica qualcosa, Roberto. Le tue lacrime sono già una risposta sul tuo pensiero“.

Soriano si è comunque sforzato per rispondere:

“Ringrazierò sempre Sinisa, abbiamo entrambi avuto una storia importante qui a Genova. Mi piace pensare che la rete di oggi sia arrivata merito suo“.

Ed è scoppiato nuovamente in lacrime, commovendo gli stessi giornalisti presenti negli studi di Sky Sport.