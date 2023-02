Osimhen e Kvaratskhelia, valgono oltre i 100 milioni: decisione di De Laurentiis sulle cessioni

Sono i due veri fenomeni della Serie A di quest’anno, Osimhen e Kvaratskhelia stanno pian piano cucendo lo scudetto sulle maglie del Napoli a suon di gol, assist e prestazioni da urlo. La coppia d’oro dell’attacco azzurro sta, ovviamente, attirando le attenzioni dei maggiori club europei.

Il presidente Aurelio De Laurentiis aveva comunque precisato alla Bild la voglia di trattenere tutti i giocatori più forti della squadra, compresi i due talenti dell’attacco di Spalletti. La forza del Napoli ha travalicato i confini italici, arrivando a occupare spazio tra i maggiori quotidiani spagnoli, tra cui AS in Spagna. Proprio su AS si legge della volontà del Napoli di trattenere i suoi gioielli, anche se la società è consapevole del fatto che al termine della stagione arriveranno offerte importanti.

Solo uno dei due lascerà il Napoli

Per De Laurentiis, in particolare Kvaratskhelia è incedibile. Secondo il patron in futuro il suo valore supererà i 150 milioni di euro, ma a prescindere dal prezzo non ha nessuna intenzione di cederlo. Discorso leggermente diverso per Osimhen. Il nigeriano ha un contratto in scadenza nel 2025 e senza rinnovo è probabile che il Napoli possa cedere alla tentazione di una vendita, seppur davanti a proposte indecenti: ovvero per non meno di 120 milioni di euro.