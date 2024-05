‘Sarò con Te’ sbanca nonostante la crisi azzurra: i nuovi incassi del film

A poco più di una settimana dalla sua uscita nelle sale cinematografiche, “Sarò con Te” raggiunge un altro importante traguardo.

La stagione del Napoli è completamente da dimenticare. Dopo la vittoria della Lazio di Igor Tudor, in passato vicinissimo al Napoli, sull’Empoli di Davide Nicola per 2-0, gli azzurri hanno dovuto dire addio anche alla qualificazione alla prossima Europa League.

In questa stagione, però, più che guardare ai risultati delle dirette concorrenti, ha dovuto fare i conti con le sue enormi difficoltà. Gli azzurri hanno avuto un crollo verticale dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione e non sono mai riusciti a risollevarsi.

Come detto da Luciano Spalletti pochi giorni fa, tre allenatori non dovrebbero essere cambiati nemmeno in cinque anni. Il Napoli, invece, l’ha fatto in una sola stagione. Nessuno dei tecnici che si è avvicendato sulla panchina azzurra è riuscito nell’impresa di svoltare una stagione maledetta.

La pazienza dei tifosi si è esaurita da diverso tempo e la debacle di ieri pomeriggio contro il Bologna non ha fatto che peggiorare la situazione. In una stagione molto negativa, però, i tifosi azzurri hanno potuto “consolarsi” con la visione del film sullo scudetto “Sarò con Te“, che nella giornata di ieri ha ottenuto un altro importante traguardo.

“Sarò con Te” continua a convincere: nuovo traguardo per la pellicola

Nel giorno dell’anniversario del 3° scudetto della storia azzurra, Aurelio De Laurentiis ha lanciato nelle sale cinematografiche il film dedicato allo scudetto “Sarò con Te“. I tifosi azzurri, ancora memori della grandissima stagione scorsa, sono subito corsi a vederlo nelle sale cinematografiche di tutta Italia.

Nella giornata di ieri, la pellicola prodotta dalla FilmAuro, ha raggiunto un altro importante traguardo. A poco più di una settimana dalla sua data di uscita, “Sarò con Te” resiste ancora nella Top10 dei film più visti in Italia, classificandosi all’ottavo posto.

L’incasso di ieri è stato di 52.032 euro grazie ai 4.305 spettatori che hanno pagato il biglietto, ovvero una media di 460 persone per ogni cinema. L’incasso totale, invece, sempre nella giornata di ieri, ha superato 1,2 milioni di euro.

Insomma, “Sarò con Te” è stato un grande successo e la pessima stagione attuale del Napoli non ha di certo scalfito l’amore dei tifosi per la maglia azzurra. Poter rivivere e soprattutto scoprire retroscena all’interno dello spogliatoio ha attratto l’attenzione dei tifosi azzurri che ora potranno tornare a godersi la spettacolare stagione scorsa ogni volta che vorranno.