Conference a rischio, la vittoria del Torino inguaia il Napoli: la nuova classifica di Serie A – FOTO

La classifica del Napoli fa sempre più paura: dopo i risultati della giornata di oggi rischia di crollare a picco.

Un’altra giornata di Serie A si avvicina alla conclusione e la classifica del Napoli continua a peggiorare. Gli azzurri sono reduci dalla bruttissima sconfitta di ieri pomeriggio contro il Bologna. La squadra rivelazione della Serie A è riuscita ad imporsi per 2-0 allo Stadio Maradona grazie alle reti di Ndoye e Posch.

Per entrambi i giocatori rossoblù si tratta della prima rete in questo campionato e quindi si aggiungono alla lunghissima lista di giocatori che si sono sbloccati proprio contro gli azzurri. Sono ben 14 i giocatori che hanno trovato la prima rete stagionale contro i campioni d’Italia. Un dato curioso che certifica le difficoltà difensive del Napoli, ma anche una leggera sfortuna.

Il Napoli dovrà assolutamente rilanciarsi nella prossima stagione e Antonio Conte sembra l’uomo giusto per provare riportare gli azzurri nelle zone alte della classifica. Classifica che nel corso delle settimane è diventata sempre più spaventosa per gli azzurri.

Il Torino vince in rimonta: come cambia la classifica del Napoli

Il Napoli continua a fare fatica e i tifosi azzurri sperano solo che questa stagione all’insegna dell’agonia si concluda al più presto. Resta da attendere per sapere quale sarà la posizione degli azzurri nella classifica finale, ma i risultati odierni complicano i piani del Napoli.

La vittoria della Lazio contro l’Empoli per 2-0 ha escluso il Napoli dalla prossima Europa League. Gli azzurri, al momento all’ottavo posto, sarebbero qualificati in Conference League. La Fiorentina, però, ha solo un punto di svantaggio e due partite da recuperare. Una situazione non tranquilla per il Napoli che potrebbe non qualificarsi a nessuna delle competizioni europee nella prossima stagione.

Qualora la Fiorentina scavalcasse il Napoli in classifica e vincesse la finale di Conference League contro l’Olimpiacos, gli azzurri centrerebbero la qualificazione anche con il 9° posto finale. A complicare i piani del Napoli, però, c’è il Torino di Ivan Juric.

I granata hanno battuto in rimonta l’Hellas Verona e si sono portati a quota 50 punti, uno in meno rispetto agli azzurri. Lo stato di forma del Napoli non promette niente di buono e non è impossibile ipotizzare che gli azzurri vengano scavalcati anche da Buongiorno e compagni e fallissero la qualificazione alla Conference.

Di seguito l’attuale classifica di Serie A: