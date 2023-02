Khvicha Kvaratskhelia è il volto del nuovo Napoli. Gli azzurri hanno deciso di puntare tutto sul talento del georgiano da inizio stagione e la capacità e il coraggio sono stati ripagati nel migliore dei modi. Il numero 77 è diventato subito l’idolo della piazza partenopea e la possibile vittoria dello Scudetto passa anche dai suoi piedi e dalle sue giocate.

Il direttore sportivo della Dinamo Batumi, Vladimer ‘Lado’ Dvalishvili, a Radio Punto Nuovo ha parlato dell’esplosione del talento di Kvaratskhelia.

Sono veramente contento di cosa sta facendo Kvaratskhelia in Europa, così come lo sono tutti i georgiani. È un talento brillante, è un ragazzo che merita tutto: è una persona fantastica e un calciatore spettacolare. Tutto il Paese sta facendo il tifo per lui e per il Napoli.

Kvaratskhelia voleva solo il Napoli e viceversa

Il retroscena più importante raccontato dal direttore sportivo della Dinamo Batumi riguarda il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli.

Ci sono stati altri club interessati e altre offerte che arrivarono a noi e al suo agente, ma Kvaratskhelia ha scelto il Napoli. Voleva gli azzurri e nessun altro club, quindi ora possiamo dire che ha fatto la miglior scelta per lui e la sua carriera. È andato nel giusto club, nel giusto posto e con il giusto allenatore. In questo momento, il Napoli è un club di primo livello in Europa e col tempo Kvaratskhelia diventerà sempre più il suo calciatore più importante.

Il messaggio a Giuntoli

Mi ringrazierà per il Kvaratskhelia che è arrivato al Napoli. Giuntoli è un direttore sportivo straordinario e il suo lavoro parla da sé. È stato il primo a credere nel talento di Kvaratskhelia e alla fine ha avuto ragione. Insieme a Spalletti, Giuntoli ha fatto la scelta giusta e ora il calciatore li sta ripagando in campo. L’exploit di Khvicha è anche il loro successo, che lo hanno voluto ad ogni costo e hanno creduto nelle sue abilità dal primo minuto. Gli altri club che hanno inseguito Kvara, sono poi finiti con dire tante cose: “Non sa fare questo, non può fare quell’altro…”, e invece il Napoli non ha mai esitato. È venuto qui per comprarlo e puntare su Kvaratskhelia senza timori, facendo la scelta giusta. Ora si godono uno dei migliori giocatori al mondo.

