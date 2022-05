Il Napoli ha scelto Khvicha Kvaratskhelia per il dopo Insigne. L’esterno georgiano classe 2001 è stato ufficializzato qualche settimana fa direttamente da Aurelio De Laurentiis che ha anche già deciso il suo soprannome. “Lo chiamerò Zizì“, disse il presidente Napoli parlando per la prima volta del volto nuovo della squadra del prossimo futuro.

In esclusiva a SpazioNapoli.it, Vladimer ‘Lado’ Dvalishvili, direttore sportivo della Dinamo Batumi, ha confermato l’accordo con il Napoli e si è detto entusiasta della possibilità che avrà Kvaratskhelia di confrontarsi con il calcio europeo ad alti livelli.

Lei conosce molto bene Kvartskhelia, come può descriverlo sia dal punto di vista calcistico che da quello umano? “È un ragazzo che appartiene al calcio. Dovrà lavorare molto per mettere ancora di più in mostra il suo talento. Posso dire che è davvero un grande ragazzo, sia dentro che fuori dal campo. Secondo me diventerà uno dei top player del futuro e avrà tanto successo”.

Pensa sia il momento giusto per trasformare il suo nome da giovane talento a calciatore affermato? “Quello di cui ha bisogno per crescere ancora di più è un grande campionato e le grandi competizioni d’Europa. È il momento giusto per unirsi al Napoli, a un campionato tanto importante come la Serie A e ad un allenatore tanto forte come Spalletti. Sono sicuro che renderà orgoglioso tutto il popolo georgiano“.

Kvaratskhelia Napoli (Getty Images)

“Kvaratskhelia come Insigne? Può fare la differenza ma sono diversi”: parla il ds della Dinamo Batumi

Khvicha Kvaratskhelia sostituirà Lorenzo Insigne ma per stile di gioco, per fisicità e per caratteristiche sono incomparabili, secondo Lado Dvalishvili.

Kvaratskhelia può fare immediatamente la differenza in un campionato come la Serie A, tanto diverso e più complesso rispetto a quello russo e quello georgiano? “Un talento come il suo può fare la differenza anche in Serie A. Magari non nell’immediato, avrà anche lui bisogno di tempo per iniziare ad entrare nei meccanismi. Non è facile andare in un campionato top e fare immediatamente la differenza“.

È il sostituto naturale di Insigne? “Non è semplice sostituire un calciatore tanto talentuoso come Insigne nell’immediato. Inoltre sono calciatori molto differenti, hanno caratteristiche e uno stile di gioco completamente diversi. Non si può fare un paragone completo tra i due. Farà di tutto per mettere in mostra il suo talento. Ripeto, tutto quello di cui ha bisogno è un grande club e un grande campionato, come lo è il Napoli e anche un grande allenatore come Spalletti“.

Ds Dinamo Batumi: “Kvaratskhelia può diventare decisivo per il Napoli”

Kvaratskhelia è andato a segno anche oggi con la Dinamo Batumi, nel match che può rappresentare un passo importante in classifica per i biancoblu di Georgia che, a 2 giornate dal termine comandano la classifica a +5 sulla seconda.

Il direttore sportivo della Dinamo Batumi, a SpazioNapoli.it. ha svelato anche che c’erano altri importanti club europei sulle tracce dell’esterno classe 2001 ma che la scelta è ricaduta subito sul Napoli.

Su Kvaratskhelia c’erano anche altri club o solo il Napoli? “C’erano sicuramente altre grandi che lo hanno seguito e lo volevano ma ha scelto Napoli e queste sono domande alle quali può rispondere il suo agente. Ora tutta la sua concentrazione è sul finale di campionato e poi sul Napoli“.

Quali consigli gli ha dato per il suo futuro? “Gli ho detto di continuare a lavorare per diventare un calciatore decisivo per un club come il Napoli. E il passaggio in una squadra così importante può solo aiutarlo ed essere positivo per lui”.

A cura di Salvatore Amoroso (@salv_amoroso)