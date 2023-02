Novità Napoli, notizie da Castel Volturno: le ultime sulle condizioni di Osimhen e Raspadori

Nonostante l’importante successo contro il Sassuolo in campionato, il Napoli non si ferma ed è subito ripartito a mille per affrontare i prossimi impegni. Nel mirino c’è l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Il sito ufficiale della SSC Napoli ha così pubblicato il report dell’allenamento da Castel Volturno. Ecco quanto evidenziato:

Allenamento Napoli

Dopo il successo a Reggio Emilia contro il Sassuolo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Eintracht Francoforte in programma martedì al Deutsche Bank Park per l’andata dell’ottavo di finale di Champions League (ore 21).

FOTO: SSC Napoli

Coloro che hanno giocato ieri dall’inizio al Mapei Stadium hanno svolto lavoro defaticante. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra e successivamente seduta finalizzata al possesso palla. Chiusura di sessione con partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. Raspadori ha svolto terapie.

Non vengono fatti riferimenti particolari alle condizioni di Victor Osimhen, confermando così come per l’attaccante nigeriano il fastidio avvertito al termine di Sassuolo-Napoli non sia stato nulla di preoccupante.