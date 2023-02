Simeone titolare contro il Sassuolo? Spalletti pronto a sorprendere tutti!

Stasera il Napoli scenderà in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo per la 23ª giornata del campionato di Serie A TIM. Gli azzurri arrivano alla sfida di stasera senza l’ex del match, Giacomo Raspadori, che dovrà stare fermo per un po’ ai box a causa di un infortunio muscolare.

Formazione Napoli contro il Sassuolo

Luciano Spalletti in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte potrebbe far rifiatare qualche calciatore nel corso della sfida contro il Sassuolo. Di seguito quanto dichiarato in diretta da Valter De Maggio nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club:

Spalletti Napoli (Getty Images)

La notizia è che potrebbe esserci una novità nell’undici di Spalletti. Sembrerebbe che in attacco possa giocare il Cholito Simeone dal primo minuto questa sera contro il Sassuolo. Negli emiliani invece Dionisi potrebbe schierare Pinamonti titolare.

Possibile dunque che, almeno dal primo minuto, Simeone trovi più spazio rispetto a Victor osimhen. Non resta che aspettare le formazioni ufficiali per avere la conferma o la smentita a riguardo.