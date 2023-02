Il Napoli procede spedito in questo campionato 2022/23, regalando emozioni ai suoi tifosi e sorprendendo gli appassionati di calcio per le prestazioni messe in scena partita dopo partita. Gli azzurri di Luciano Spalletti, oltre ad aver conquistato gli ottavi di finale di Champions League, dominano in Serie A con un distacco di 15 punti dall’Inter secondo.

Napoli (Getty Images)

Con le qualità di questo Napoli anche gran parte dei tifosi partenopei ha lasciato andare la scaramanzia, iniziando a pronunciare la parola “scudetto”, che rappresenterebbe la realizzazione di un sogno per anni custodito con cura in un cassetto. La strada per la vittoria resta ancora lunga, ma la sensazione positiva è che la formazione di Spalletti non lasci via libera a nessuna avversaria.

Le idee di De Laurentiis e Manfredi per lo scudetto

Per questo motivo, anche il presidente Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si sono attivati per iniziare a programmare un’eventuale festa scudetto. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, infatti, evidenzia gli ottimi rapporti tra i due, pronti a collaborare per realizzare grandi progetti.

In primis l’organizzazione della festa e l’ottimizzazione del servizio pubblico per garantire i festeggiamenti ai tifosi. Il quotidiano scrive infatti che la prima idea è quella di posizionare un maxischermo a Piazza del Plebiscito per una diretta televisiva e allo stesso tempo organizzare un’ottimale gestione del traffico per i flussi di tifosi per le strade.