Politano sfida la sua ex squadra: “Stasera sarà una partita importante”

Mancano ormai pochi minuti alla gara tra Sassuolo e Napoli, valida per la 23esima giornata di Serie A.

Gli uomini di Luciano Spalletti, che martedì saranno impegnati nella sfida degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, sono chiamati a confermare quanto di buono fatto fino a questo momento, provando a strappare i tre punti sul campo degli emiliani, reduci a loro volta, da una striscia di ben quattro risultati utili consecutivi in Serie A.

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Matteo Politano ha parlato prima del fischio d’inizio del match. Queste le sue parole:

Sul Sassuolo:

“Conosco benissimo questa squadra, sarà una partita difficile. Il Sassuolo è in salute, ci aspetta una gara complicata perché sappiamo che ai nostri avversari piace molto imporre il loro gioco, ma noi faremo di tutto per metterli in difficoltà”.

Sul possibile +18:

“Sappiamo che vincendo questa sera riusciremmo a raggiungere un bel vantaggio e vogliamo approfittare di questa occasione, ma dovremo essere bravi e concentrati”.