Dionisi fa i complimenti al Napoli: “Ha meritato la vittoria”, poi il commento a sorpresa sul gol annullato a Laurienté

Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta del suo Sassuolo contro il Napoli. Queste le sue parole:

Sulla partita:

“Abbiamo affrontato una squadra forte ed in fiducia. Peccato perché avremmo potuto riaprirla. Poi sicuramente bisogna dare i meriti al Napoli che ha vinto meritatamente. Per due volte, dopo i loro gol, abbiamo avuto subito la possibilità di rispondere. C’è da dire anche che gli azzurri hanno schierato tutti i migliori, mentre noi il nostro giocatore migliore lo avevamo in panchina. Con Berardi in campo credo che il risultato sarebbe stato diverso”.

Sul gol annullato:

“Non voglio dire nulla, alla fine dal campo delle volte si hanno percezioni diverse dalla realtà. Il nostro gol è stato giustamente annullato ed il Napoli ha vinto meritatamente. Peccato non essere riusciti a segnare nemmeno una rete questa sera”.

Sulla prestazione della squadra:

“Penso che sia stata una prestazione buona, non ottima. Abbiamo concesso delle situazioni al Napoli, che sa attaccare in tanti modi e non è facile da contenere. Avremmo dovuto abbassarci un po’ di meno, però a tratti nel primo tempo non ci siamo riusciti. Ho chiesto ai miei di avere rispetto per l’arbitro e meno per gli avversari, perché rispettando troppo gli avversari non saremmo dovuti scendere proprio in campo. Sicuramente è una prestazione dalla quale ripartire”.

Su come limitare Lobotka:

“Abbiamo provato ad alzare un po’ di più uno dei centrocampisti per dare una mano a Defrel in fase di pressione. La difficoltà che ti crea il Napoli è che sono in grado di giocare sia sul corto, sia sul lungo. Sapevamo che giocando di ripartenza avremmo potuto creare difficoltà ai nostri avversari”.

Su Laurentié come vice Kvaratskhelia:

“Non lo so. Visto da vicino Kvaratskhelia devo dire che è forte. Laurentié ha tante ottime caratteristiche e se migliora nel gioco collettivo può diventare ancora più decisivo”.