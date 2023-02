De Laurentiis esulta sui social dopo Sassuolo-Napoli: “La capolista se ne va!”

Ennesima vittoria ed ennesima grande prestazione da parte del Napoli che, in poco più di mezz’ora, riesce a risolvere la pratica Sassuolo grazie alle reti dei soliti Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

Gli uomini di Luciano Spalletti incantano il pubblico di Reggio Emilia e portano a casa la ventesima vittoria in 23 partite di Serie A.

Gli azzurri, nonostante la reazione d’orgoglio degli uomini di Dionisi, sono riusciti a mantenere anche la porta inviolata, trovando addirittura la terza rete con Simeone, annullata poi successivamente a causa di un fuorigioco precedente di Lozano.

Sassuolo-Napoli, De Laurentiis non contiene la gioia: “La capolista se ne va, bravi!”

In seguito al triplice fischio del direttore di gara, è arrivato anche il tweet da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il quale non è riuscito a trattenere la gioia per il risultato ed ha cinguettato così:

“La capolista se ne va! Bravi”

Con la vittoria contro i neroverdi, infatti, il Napoli aumenta a 18 punti il proprio vantaggio sull’Inter, impegnata domani sera contro l’Udinese.

