Napoli-Eintracht Francoforte, ultimissimi biglietti: ancora tre settori disponibili

Il Napoli si prepara alla gara contro il Sassuolo in campionato in Serie A, un ulteriore successo lancerebbe ancora di più gli azzurri verso lo scudetto. Soltanto dopo, la squadra di Spalletti, si concentrerà per la difficile sfida contro l’Eintracht Francoforte per gli ottavi di finale di Champions League.

Champions League, biglietti disponibili Napoli Eintracht Francoforte

E mentre la squadra resta concentrata e pensa a partita dopo partita, i tifosi si stanno esaltando grazie alle prestazioni degli azzurri e puntano sulla competizione europea. Tant’è che proprio per la gara di Champions League di ritorno, prevista per il 15 marzo allo stadio Maradona, sono ormai in esaurimento i biglietti. La cosa particolare è che i biglietti per Napoli-Eintracht Francoforte sono in vendita da poco più di 24 ore.

Attualmente sono solo tre i settori ancora disponibili: Distinti inferiori e Curva B inferiore, con pochissimi tagliandi ancora a disposizione, oltre alla Curva A inferiore, dove c’è una ancora una disponibilità media. Tutti gli altri settori risultano terminati.