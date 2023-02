Il consiglio di Pablo Simeone al figlio Giovanni: qual è il segreto per raggiungere la vittoria

L’attaccante del Napoli, Giovanni Simeone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports UK alla vigilia dell’importante gara di campionato contro il Sassuolo. Tanti i temi affrontati dal centravanti argentino, tra cui un particolare aneddoto relativo a un vecchio consiglio datogli da suo padre Pablo, allenatore dell’Atletico Madrid. Ecco quanto evidenziato:

Per vincere un trofeo, dobbiamo esserci in ogni partita. Mio padre dice una cosa che ho sempre cercato di ricordare: “partido a partido”, partita dopo partita. Dobbiamo essere preparati per ogni partita, pronti a tutto, perché ogni tre punti contano.

E come si sentirà se il Napoli farà qualcosa di speciale?

Non lo so perché non ho vinto niente”, risponde sorridendo. “Quando sarà il momento, forse te lo dirò”.