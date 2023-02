Sassuolo-Napoli sarà la gara di apertura della 23esima giornata di Serie A. Gli azzurri di Luciano Spalletti voleranno in Emilia Romagna per cercare di tenere saldo il vantaggio di 15 punti dalla seconda in classifica e per avvicinarsi sempre di più allo Scudetto.

Dall’altra parte il Sassuolo, reduce da due vittorie di livello con le ultime due big affrontate, ovvero Milan e Atalanta, vuole continuare il percorso di risalita in classifica.

Arbitro Colombo Sassuolo Napoli (Getty Images)

Partita affidata a Colombo: la designazione

La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la partita di venerdì sera tra Sassuolo e Napoli. Fischierà l’arbitro Andrea Colombo della Sezione di Como.

SASSUOLO – NAPOLI Venerdì 17/02 h. 20.45

Arbitro: COLOMBO

Assistenti: GALETTO – TOLFO

IV uomo: ORSATO

VAR: DOVERI

AVAR: BANTI

Le designazioni arbitrali della Serie A

SAMPDORIA – BOLOGNA Sabato 18/02 h. 15.00

IRRATI

CIPRESSA – FONTEMURATO

IV: SERRA

VAR: BANTI

AVAR: MAGGIONI

MONZA – MILAN Sabato 18/02 h. 18.00

RAPUANO

DI IORIO – SCATRAGLI

IV: MARCENARO

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI

INTER – UDINESE Sabato 18/02 h. 20.45

DIONISI

CARBONE – GIALLATINI

IV: AYROLDI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: FOURNEAU

ATALANTA – LECCE h. 12.30

PICCININI

BERCIGLI – CECCONI

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.

FIORENTINA – EMPOLI h. 15.00

PRONTERA

PRENNA – ROSSI L.

IV: ZUFFERLI

VAR: FOURNEAU

AVAR: MARCHETTI

SALERNITANA – LAZIO h. 15.00

ABISSO

BACCINI – ROCCA

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: MUTO

SPEZIA – JUVENTUS h. 18.00

LA PENNA

VALERIANI – ZINGARELLI

IV: SANTORO

VAR: GUIDA

AVAR: MAGGIONI

ROMA – H. VERONA h. 20.45

SOZZA

BINDONI – IMPERIALE

IV: MASSIMI

VAR: CHIFFI

AVAR: DI MARTINO

TORINO – CREMONESE Lunedì 20/02 h. 20.45

CAMPLONE

PASSERI – COSTANZO

IV: MERAVIGLIA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI