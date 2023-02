Lotta al razzismo, svolta in Brasile: squadre penalizzate di 1 punto

La lotta al razzismo si combatte ogni giorno in ogni campo della vita. E un sistema socialmente attivo come il calcio, che riguarda tutto il mondo e appassiona miliardi di persone, ha sempre avuto l’obbligo di combattere la pessima piaga sociale tutt’oggi viva e pericolosa.

Anche negli stadi, luoghi di sport e di valori sportivi, troppo spesso si deve far fronte ad incresciosi episodi di razzismo. E la Serie A non è da meno, con episodi simili ogni domenica che creano disagi e disguidi.

Koulibaly Razzismo

Svolta storica in Brasile: 1 punto di penalizzazione per razzismo

La lotta al razzismo attraverso i social e la sensibilizzazione non sta sortendo gli effetti sperati, considerato che in tutto il mondo, di settimana in settimana continuano a verificarsi episodi spiacevollissimi.

La svolta, però, arriva dal Brasile. La Federazione brasiliana ha preso una decisione storica e che può portare per davvero ad un importante ridimensionamento del fenomeno del razzismo. È stato scelto di punire con 1 punto di penalizzazione in classifica le squadre i cui tifosi o tesserati si macchieranno di episodi razzisti.