Il Napoli continua ad allungare il proprio vantaggio sulle inseguitrici. Dopo il successo sulla Cremonese e il pareggio ottenuto dall’Inter allo stadio Ferraris contro la Sampdoria, le lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica è addirittura salito a 15 punti. Qualcosa di anomalo e mai verificato nel campionato italiano a questo punto della stagione.

Tra i grandi protagonisti del campionato partenopeo c’è sicuramente Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano sta avendo – finalmente – continuità fisica e sta dimostrando tutte le sue qualità. Sono ben 17 le reti messe a segno in Serie A, di cui è capocannoniere per distacco. Con il gol alla Cremonese ora sono 6 le giornate consecutive di campionato in cui è andato a segno, eguagliando il record che nel Napoli apparteneva a Gonzalo Higuain.

FOTO: Getty – Osimhen

Calciomercato Napoli, Osimhen seguito in Bundesliga e Ligue 1

Le sfavillanti prestazioni stanno ovviamente attirando estimatori in tutta Europa, con il Napoli che è ben consapevole che trattenere un campione sbocciato con tale prepotenza sarà difficile da trattenere. A parlare di interessi in continua crescita nei confronti di Osimhen è stato anche David Trezeguet, ex attaccante e dirigente della Juventus, che è stato ospite del programma Supertele su DAZN. Ecco quanto evidenziato: