Osimhen da record: l’ultimo a riuscirci era stato Gonzalo Higuain

Poteva essere una partita complicata per il Napoli e lo è stata ma Kvaratskhelia e Osimhen sembrano aver indirizzato la partita come nelle settimane precedenti. Nel primo tempo la Cremonese ha fatto un’ottima partita e ha avuto alcune buone occasioni. Il gol del georgiano, però, è stato molto importante ed ha permesso al Napoli di chiudere il primo tempo in vantaggio. Con il gol nel secondo tempo, poi, Osimhen ha eguagliato il record di Gonzalo Higuain.

Napoli Osimhen Higuain

Osimhen, eguagliato il record di Higuain

L’attaccante nigeriano, infatti, ha fatto il suo diciassettesimo gol in campionato contro la Cremonese. Inoltre, ha raggiunto il record di Higuain con la sesta partita di fila in gol (ha segnato contro Juve, Salernitana, Sampdoria, Spezia, Roma e Cremonese). L’attaccante argentino, tra l’altro, fece una stagione straordinaria con 36 gol in campionato quando sulla panchina c’era Maurizio Sarri.

Osimhen potrebbe ancora raggiungerlo sotto quel punto di vista ma sarà molto complicato. Indubbiamente, comunque, questa è la migliore stagione dell’attaccante ex Lille da quando è arrivato al Napoli.