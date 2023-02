Fascia da capitano pesante? Siparietto in diretta tra Ferrara e Di Lorenzo

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Cremonese, il capitano partenopeo Giovanni Di Lorenzo ha analizzato quella che è stata la sfida di questa sera.

Il terzino azzurro, oltre a commentare quello che è stato l’andamento del match, è stato protagonista di un divertente siparietto con Ciro Ferrara – ex capitano del Napoli – dagli studi di Dazn.

Napoli-Cremonese, Di Lorenzo fissa gli obiettivi: le parole

“Abbiamo messo la stessa maglia della sfida in Coppa Italia, non c’era scaramanzia, abbiamo vinto e siamo contenti. Questa fascia da capitano è pesante, quando il mister me la diede ero emozionantissimo, spero di continuare così perché stiamo facendo un grande campionato. La squadra è super concentrata e sa che mancano poche partite, ma sa che saranno tutte difficili, l’’importante è continuare a lavorare in questo modo. Sappiamo tutti che abbiamo passato un’estate molto particolare per tutte le partenze eccellenti che ci sono state, vediamo dove ci porterà questo campionato. Auguri a Kvara? Non sono stato il primo ma glieli ho fatti appena mi sono alzato questa mattina. Siamo tutti molto contenti per quello che sta facendo in campo, ma soprattutto è un ragazzo che merita e spero possa continuare così“.