Biglietti Sassuolo-Napoli, il comunicato dei neroverdi fa discutere: svelato il motivo

BIGLIETTI SASSUOLO NAPOLI – Il Napoli questa sera è atteso dalla sfida in casa contro la Cremonese, in programma allo stadio Diego Armando Maradona. Si tratta della prima (e unica) partita casalinga del mese di febbraio per la squadra azzurra, che il prossimo venerdì sarà impegnata contro il Sassuolo al Mapei Stadium.

Com’è ben noto, è ancora valido lo stop per quanto concerne le trasferte, vietate per due mesi dopo gli scontri con i tifosi della Roma.

Sassuolo-Napoli, è polemica sul comunicato

Nei giorni scorsi, il Sassuolo ha reso noto le modalità di acquisto per i tagliandi in vista della sfida contro il Napoli. Nel comunicato in questione, si fa esplicito divieto di portare all’interno della Tribuna Sud (settore esclusivamente dedicato ai tifosi neroverdi), per questioni di ordine pubblico.

(Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Di seguito, l’estratto del comunicato che sta facendo discutere i tifosi:

Si ribadisce che in Tribuna Sud potranno acquistare i biglietti esclusivamente i possessori della Sassuolo Card e per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, sarà ASSOLUTAMENTE VIETATO l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite; si ricorda infatti che il settore in questione è esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo. Si ricorda, che in occasione di Sassuolo-Napoli, come previsto da decreto del Ministero degli Interni, è disposta la chiusura del settore ospiti (Tribuna Nord) e il divieto della vendita dei titoli di accesso in tutti i settori per le persone residenti a Napoli e in provincia di Napoli.

Comunicato che per il club neroverde si è reso necessario, vista anche la volontà dei numerosi tifosi napoletani presenti a Reggio Emilia e dintorni di entrare al Mapei per sostenere i partenopei, per evitare qualsivoglia problema dal punto di vista dell’ordine pubblico.