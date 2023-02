Napoli-Cremonese, le probabili formazioni: solo due dubbi per Spalletti

Grande attesa per il match che si disputerà allo stadio Maradona tra Napoli e Cremonese per la 22esima giornata del campionato di Serie A. Una gara non semplice per gli azzurri, così come ha sottolineato in conferenza stampa Luciano Spalletti, memore dell’eliminazione dalla Coppa Italia.

Ultime notizie Napoli

In casa Napoli tutti i calciatori sono praticamente disponibili. Tornato in gruppo anche Diego Demme, che in settimana ha sofferto qualche leggero problema fisico. Mentre Ndombelé ieri ha saltato l’allenamento, ma nessuna preoccupazione, anzi. Il centrocampista francese è diventato papà che ha avuto qualche ora di permesso per assistere la moglie e il nascituro.

I ballottaggi

Gli unici ballottaggi riguardano quelli ormai classici tra Mario Rui e Olivera, oltre a quello tra Lozano e Politano per il ruolo di esterno destro. Il portoghese e il messicano pare siano in vantaggio per strappare una maglia da titolare.

Indisponibili Cremonese

Qualche problema in più ce l’ha invece la Cremonese di Davide Ballardini. Assenti gli attaccanti Okereke e Dessers, che si aggiungono alla già lunga lista che comprende Quagliata, Bianchetti e Bonaiuto.

Le scelte di Spalletti e Ballardini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Meité, Pickel, Valeri; Afena-Gyan, Ciofani. Allenatore: Ballardini.

ARBITRO: Massimi (Berti-Bottegoni, IV: Marcenaro, VAR: Banti, AVAR: Doveri).