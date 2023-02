Spalletti sorride, Cassano attacca Inzaghi: qual è la differenza tra Inter a Napoli

Intervenuto alla Bobo Tv, l’ex calciatore, Antonio Cassano, non ha risparmiato critiche verso l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi. Ecco quanto evidenziato:

“Caro Inzaghi, sei a -13 dal Napoli, con la rosa di gran lunga più forte del campionato, insieme a quella della Juventus e continui a pararti il culo con queste dichiarazioni. Quest’anno probabilmente non vincerai e avrai perso contro una squadra nettamente inferiore e Spalletti ha fatto capire che sul campo è dieci volte più bravo di te.

L’Inter ha dimostrato di essere più forte del Milan, ma questa non è una novità. L’Inter è la squadra più forte del campionato con la Juve. Sei a -13 e la tua risposta qual è? “Abbiamo perso solo con l’Empoli?”. Allora io dico, se devi salvarti il culo con chi ti mantiene il gioco, puoi farlo. L’unica chance che ha di salvarsi è quella di vincere la Champions. Altrimenti l’Inter è obbligata a cambiare perché esclusa la partita di ieri e quella secca in Supercoppa, l’Inter non ha fatto bene, non ha fatto mai buone partite. Non ha mai dimostrato di poter decidere le proprie sorti, vista la superiorità.

Fossi a -13 dal Napoli, invece di essere esaltato e fare feste e festicciole, un po’ di vergogna l’avrei perché ho la squadra più forte del campionato e sono a -13 da una squadra che ha il sesto monte ingaggi e ha dato via 6 calciatori. L’anno scorso ha fatto un disastro, tamponando con due coppette. Quest’anno la Supercoppa ed eventualmente la Coppa Italia non lo salverebbero di nuovo”.