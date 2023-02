Insulti e offese a Maradona, risponde Diego Jr.: “Siete verognosi”

La partita del ‘Picco‘ tra Spezia e Napoli è stata amaramente colorata dagli ennesimi episodio di razzismo territoriale contro i napoletani e di forti offese a Luciano Spalletti e alla memoria di Diego Armando Maradona.

Proprio queste offese personali hanno scatenato polemiche su polemiche al termine della partita e sono state riportate da molti quotidiani. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Giudice Sportivo prenderà provvedimenti nei confronti della curva dello Spezia.

“Cosa dire: fanno schifo. Sono stati vergognosi“. Diego Armando Maradona è stato pesantemente offeso dai tifosi dello Spezia e il figlio, Diego Jr., ha affidato ai microfoni de Il Mattino la sua rabbia e delusione per quanto accaduto.

Non sono tifosi. E non perdono mai l’occasione per dimostrare di essere totalmente distanti dai valori del calcio e dello sport. Questa è gente che mi fa ribrezzo. Non dovrebbero avere a che fare con lo sport, ma più in generale non dovrebbero avere nulla a che fare con le persone buone. Infangare la memoria dimio padre è stato qualcosa di assurdo.