Al ‘Picco‘ di La Spezia è andata in scena la 21esima giornata del Napoli di Luciano Spaletti. Gli azzurri sono usciti ancora vincitori dallo stadio ligure per il terzo anno di fila e questa volta i 3 punti sono decisivi nella costruzine del puzzle Scudetto.

Gli azzurri si sono imposti con un netto 0-3 che ha allungato la striscia di vittorie in campionato e migliorato i numeri stagionali di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

Spezia Napoli (Getty Images)

Spezia-Napoli, cori vergognosi: ora rischio chiusura Curva

Non è cambiato nulla rispetto alle altre stagioni, in termini di risultato, tra Spezia e Napoli. E non è cambiato nulla neppure dal punto di vista climatico. I tifosi dello Spezia – sottolineano La Repubblica e Il Mattino – hanno intonato cori anti-Napoli, contro Maradona (scomparso due anni fa) e contro Luciano Spalletti dal primo all’ultimo minuto di gioco.

Secondo La Repubblica, infatti, l’arbitro Marco Di Bello avrebbe dovuto interrompere la partita per quanto si stava ascoltando in quei minuti. Inutile anche l’avviso dello speaker, coperto dai fischi di quei pochi tifosi liguri che potevano invece dissociarsi.

Il giorno dopo la partita, passa tutto nelle mani Giudice Sportivo: impossibile che gli ispettori federali non abbiano sentito, ora c’è il rischio di chiusura del settore.