Victor Osimhen continua a segnare a raffica di domenica in domenica. Il bomber nigeriano è arrivato a quota 16 in Serie A dopo la doppietta del ‘Picco‘ che ha regalato un’importantissima vittoria al Napoli in ottica Scudetto. Le sue reti stanno costruendo un grande castello di vittorie e Luciano Spalletti non intende farne a meno.

Si è iniziato a parlare già del suo futuro e dei possibili assalti provenienti dall’estero, con l’estate che sarà particolarmente rovente da questo punto di vista. Ma Osimhen potrebbe lasciare Napoli – e va sottolineato in caso di offerte folli da più di 100 milioni – con qualche trofeo molto importante.

Osimhen Napoli (Getty Images)

Osimhen sogna la Champions League: lo rivelò a De Laurentiis

Il sogno di Victor Osimhen è quello di vincere la Champions League. Il bomber nigeriano è affamato di vittorie e vuole regalare a Napoli e ai napoletani un 2023 indimenticabile. Non solo la Serie A: tra gli obiettivi del nigeriano c’è anche l’Olimpo europeo.

La Gazzetta dello Sport, in edizione odierna, ha rivelato una frase che Osimhen disse ad Aurelio De Laurentiis al momento della firma sul contratto fino al 2025:

Voglio vincere la Champions League

Stesso obiettivo del presidente De Laurentiis che, spesso, ha ribadito l’importanza di riuscire a vincere una competizione europea tanto importante. Al momento resta un sogno, ma il Napoli è ancora in gioco e farà di tutto per scrivere pagine indelebili di storia.