Rrahmani-Kim, il kosovaro svela il motivo del gesto con le dita

Continua a vincere e convincere il Napoli di Spalletti, capace di annichilire sullo 0-3 anche lo Spezia di Luca Gotti. Anche allo stadio Alberto Picco, contro i liguri bianconeri, gli azzurri riescono ad imporre il proprio gioco non cadendo nelle trappole spezzine, sbloccando il confronto nella seconda frazione.

Spezia-Napoli (Getty Images)

Dopo un primo tempo a reti bianche ci pensa infatti l’abilità del Napoli nell’indurre all’errore lo Spezia a sbloccare la gara, grazie ad un perfetto rigore di Khvicha Kvaratskhelia. La doppietta di Osimhen chiude poi definitivamente i giochi, regalando l’ennesima vittoria agli azzurri e scostando l’attenzione sulle interviste post-partita.

Kim e l’atmosfera napoletana, le parole di Rrahmani a Dazn

Si tinge d’azzurro anche il post-partita in onda su Dazn, viste le interviste poste al bomber del Napoli Osimhen nonché al CT Luciano Spalletti. Tra le tante voci ascoltate subito dopo il match, spunta inoltre quella di Amir Rrahmani, centrale azzurro intervistato a Dazn.

Di seguito quanto dichiarato:

Sul clean sheet azzurro: “Lavoriamo tutta la settimana per non prendere gol, oltre che a vincere e portare a casa i tre punti. Sappiamo che la difesa gioca davvero un ruolo importante in partita, quindi la preparazione settimanale è incentrata anche su questo“.

Sul gol di Osimhen: “Victor è saltato molto in alto dalla mia prospettiva. Devo ancora rivederlo, ma ho visto che anche il portiere è andato su con le braccia, quindi Osi ha fatto davvero un gran bel gesto. Da difensore posso dire che certe situazioni si possono evitare rubando il tempo all’attaccante, ma stavolta Victor è andato davvero tanto in alto!“.

Amir Rrahmani (Getty Images)

Sul rapporto con Kim: “Io e Kim parliamo a gesti in giapponese, spesso ci scambiamo il gesto del cuore, ci basta questo (ride). Tra Kim e Koulibaly cambia poco, sono entrambi fortissimi. L’importante è che giri bene la squadra, visto che anche il singolo tende a calare quando invece si gioca male“.

Poi, sul discorso Scudetto: “Sappiamo di avere un grande vantaggio per la vittoria finale ma sappiamo anche che la strada è ancora lunga. Dobbiamo quindi continuare a vincere e a giocare a testa bassa, visto che la strada per il trionfo è ancora lunga“.

Infine, sulla città di Napoli: “Vivere quest’atmosfera a Napoli è bello ma è anche molto difficile. I tifosi ci tengono e vogliono la vittoria finale, si aspettano tanto da noi. Quindi è nostro dovere continuare su questa squadra anche per dare meno dispiaceri possibili ai tifosi“.

Mario Reccia