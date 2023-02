Spezia Napoli sarà una partita importantissima da una parte e dall’altra. I padroni di casa cercano una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione e guardare al futuro con maggior serenità. Luca Gotti può contare su una rosa migliorata durante il calciomercato ma, al momento, decimata da infortuni e squalifiche.

Il Napoli di Luciano Spalletti arriva con tutti i favori del pronostico alla sfida del ‘Picco‘, con l’obiettivo di vincere per continuare la lunga corsa allo Scudetto.

Napoli Spezia (Getty Images)

Napoli imbattuto: l’ultima volta nel 1949

Gli ultimi incontri tra Spezia e Napoli al ‘Picco‘ sono stati sempre favorevoli agli azzurri, con due vittorie nelle ultime due stagioni che fanno ben sperare i tifosi partenopei. Al ‘Maradona‘, invece, si sono imposti anche gli “aquilotti”, vincendo sia in Serie A che in Coppa Italia lo scorso anno.

Ma lo Spezia non batte il Napoli in casa dal 1949. I precedenti sono tutti a favore degli azzurri: una vittoria dei bianconeri, un pareggio e quattro succcessi dei partenopei. L’unico 0-0 maturò l’11 aprile 1943 nel primo match ufficiale tra i due club in serie B. E l’unica vittoria dello Spezia risale al 1949, sempre in Serie B, con i gol di Rostagno e Zordan per il 2-0 finale.