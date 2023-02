Chi è Nicola Peragine, oggi allenatore nella Sanità ed ex compagno di squadra di Spalletti

Nicola Peragine ha invitato Luciano Spalletti alla Sanità per una visita ai ragazzini di uno dei quartieri più famosi e popolari della città partenopea. Spezia-Napoli evoca anche vecchi ricordi a calciatori oggi “dimenticati” ma che un tempo scrivevano le storie dei club storici.

Nicola Peragine, nato a Matera il 14 gennaio del 1960, era un centrocampista o difensore, giocò due anni a La Spezia, dal 1987 al 1989, in squadra con Luciano Spalletti. Ora allena i ragazzini al quartiere Sanità, a Napoli e non ha dimenticato i tempi da calciatore in spogliatoio con l’attuale allenatore degli azzurri.

Luciano ed io durante Spezia-Napoli di quel tempo restammo folgorati da Maradona già durante il riscaldamento. Lui era a centrocampo a palleggiare e noi eravamo incantati a guardarlo perché faceva numeri incredibili. Poi, durante la partita Diego fu difficile da fermare: Spalletti, Stabile ed io non gliele risparmiammo ma lui accettava le botte con il sorriso e a fine gara ci fece pure i complimenti

Spalletti Napoli (Getty Images)

Peragine invita Spalletti alla Sanità: “Non vedo l’ora”

Spalletti e Peragine hanno vissuto momenti indelebili nella mente dell’attuale allenatore della ASD Spaccanapoli che ha invitato il mister del Napoli a far visita ai suoi ragazzi alla Sanità per un giorno di sport e felicità. Ecco le sue parole affidate a La Gazzetta dello Sport.