Di Lorenzo a vita al Napoli: la particolare proposta per il rinnovo del contratto

Il Napoli continua il proprio lavoro per proseguire il cammino che porta allo scudetto, obiettivo che in azzurro manca ormai da 33 anni e mai come stavolta appare vicino. La squadra di Spalletti continua a lavorare in quel di Castel Volturno, ma intanto la società prosegue le trattative per i rinnovi dei contratti.

Di Lorenzo Napoli, scadenza contratto

Nonostante non sia in scadenza, uno degli obiettivi è quello di blindare il contratto di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano – che compirà 30 anni ad agosto e ha già un accordo fino al 30 giugno 2026 – si propone per restare a vita in azzurro prolungando ulteriormente.

rinnovo Di Lorenzo Napoli (Getty Images)

La proposta per il rinnovo

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto su richieste e proposta da parte di giocatore e club. Ecco quanto evidenziato:

“Di Lorenzo vuole blindare la sua permanenza al Napoli: chiede un allungamento fino al 2027, quando avrà 34 anni. De Laurentiis è disposto a prolungare il contratto del terzino e legarlo (quasi) a vita al Napoli. E ne ha già parlato sia con Di Lorenzo che con il suo agente Mario Giuffredi. Ma preferirebbe inserire delle clausole anche per cautelarsi legate al suo rendimento, alle presenze. L’appuntamento è a giugno, ora tutto viene in secondo piano: in piena corsa scudetto e con la Champions alle porte, giusto rinviare anche i discorsi per i rinnovi ad altra data”.