Simeone emozionato in diretta: parole bellissime del Cholito a fine partita

Ai microfoni di DAZN, nel post partita di Napoli Roma, è intervenuto Giovanno Simeone.

Allo Stadio Maradona gli azzurri hanno avuto la meglio portando a casa un successo di misura. Al vantaggio di Osimhen ha risposto El Shaarawy. Nei minuti finali ci ha pensato proprio Giovanni Simeone a mettere la parole fine sul match con un gran tiro.

Napoli Roma Simeone

Simeone: “Dovevamo chiudere prima la partita, poi è stato bellissimo”

Queste le parole di Simeone:

“Dovevamo chiudere prima la partita, contro una squadra così forte non è facile. Poi alla fine è stato incredibile, c’è un clima pazzesco nello spogliatoio. Avevo un po’ di mal di pancia, ho cercato di dare tutto come faccio sempre. Sono contento, ho fatto la cosa più bella possibile”.

“Sono tre punti importanti, continuiamo a lottare in ogni partita fino alla fine, lo faremo per i tifosi del Napoli. Non avevo più aria, quando entri nel secondo tempo è difficile prendere il ritmo, ho cercato di fare il massimo. 100 gol tra e mio papà, continueremo con gli altri fratelli”.