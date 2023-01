“Come si ferma Kvaratskhelia?”, risposta in diretta di Mancini

L’attesa è alle stelle per il match fra Napoli e Roma, partita che può essere decisiva per gli equilibri nelle prime posizioni di classifica. A contribuire ad accendere questa gara che di suo si preannunciava già infuocata, ha contribuito la sconfitta del Milan di oggi.

Il crollo dei rossoneri per 5-2 contro il Sassuolo concede infatti al Napoli la chance di consolidare ancora di più il suo dominio in vetta alla classifica, alla Roma la possibilità di sorpassare i rossoneri stessi ed entrare fra le prime 4 del campionato.

Foto: Getty Images- Khvicha Kvaratskhelia

Mancini: “Dobbiamo dare il massimo”

Ha analizzato l’imminente gara ai microfoni di Dazn il difensore romanista Gianluca Mancini, il quale ha risposto anche ad una domanda sul pericolo numero uno degli azzurri, Khvicha Kvaratskhelia. Di seguito quanto riportato:

Tante soluzioni difensive, è la forza della Roma in questa stagione? “Può essere una delle cose, ma tutti danno il 100% e questo è un valore in più per questa squadra. Dobbiamo andare su questa onda tutte le domeniche”.

Come si ferma Kvaratskhelia? “Con il collettivo, con la concentrazione, sapendo che le partite durano 95 minuti e che il Napoli è una squadra forte. Bisogna stare concentrati e dare il massimo”.