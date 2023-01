Sfuma Ounahi al Napoli, colpo del Marsiglia: svelate le cifre dell’acquisto!

Il Napoli lavora alla partita di domani sera contro la Roma, valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. L’obiettivo della squadra di Spalletti è conservare e, se possibile, allungare il vantaggio sulle inseguitrici. Chiaro che servirà un’altra grande partita degli azzurri per portare via i tre punti dalla contesa.

Ultime notizie Napoli, Ounahi al Marsiglia

Intanto la società è attenta alle dinamiche di calciomercato, con un affare che pare sia ormai sfumato del tutto. Si tratta di Azzedine Ounahi che – riporta tuttomercatoweb.com – è ormai a un passo dall’Olympique Marsiglia.

FOTO: Getty – Ounahi

Ounahi al Marsiglia, le cifre dell’acquisto

I transalpini, dopo il mancano arrivo di Ivan Ilic che ha scelto di andare al Torino, si sono consolati con il marocchino che piaceva anche al Napoli. Rivelazione del Mondiale in Qatar, per Ounahi il Marsiglia pagherà all’Angers 10 milioni di euro (8 subito + 2 di bonus) ai quali si aggiungerà una sostanziale percentuale sulla rivendita del calciatore.

Il centrocampista non ha svolto l’allenamento di oggi e sarà al Velodrome per la sfida fra OM e Monaco. Domani farà le visite mediche e poi ci sarà l’annuncio ufficiale.