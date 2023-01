Napoli-Roma, Mourinho recupera un titolarissimo

Napoli–Roma è il big match di domenica sera. Al ‘Maradona‘ andrà in scena il remake dello scorso 23 ottobre che vide gli azzurri di Luciano Spalletti imporsi per 0-1 all’Olimpico con un gran gol di Victor Osimhen e dopo una partita molto sofferta.

Entrambe puntano alla vittoria con obiettivi diversi: il Napoli per allungare il numero di vittorie e aumentare i punti in classifica, oltre che per vincere il secondo scontro diretto con una big in casa dopo al Juventus. La Roma con la volontà di rinsaldare il proprio posto tra le prime della classifica e puntare alla qualificazione in Champions League.

Napoli Roma Pellegrini (Getty Images)

Napoli-Roma, Pellegrini recupera: sarà titolare?

Le buone notizie per la Roma arrivano da Lorenzo Pellegrini: ci sarà contro il Napoli. Il capitano giallorosso era assente contro lo Spezia e continua il percorso riabilitativo per il problema muscolare nato durante la sfida di Coppa Italia contro il Genoa e peggiorato in campionato contro la Fiorentina.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, al ‘Maradona‘ il leader giallorosso sarà a disposizione, poi deciderà Mourinho quanto e come utilizzarlo.