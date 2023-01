Gollini arriva al Napoli, accordo con l’Atalanta: quanto costerà l’eventuale riscatto

Dopo due giorni di riposo riprenderanno oggi gli allenamenti per il Napoli, che guida con ancora maggiore autorità la classifica di Serie A. Il weekend di campionato – in attesa di Lazio–Milan di questa sera – ha allungato il vantaggio in graduatoria dei partenopei.

Ciò non basta però per abbassare la guardia. Dunque Spalletti e i calciatori torneranno più carichi che mai per preparare la sfida contro la Roma di domenica prossima prevista allo stadio Maradona. Intanto la società è molto attenta alle dinamiche di calciomercato, con un colpo prossimo alla chiusura.

Si tratta di Pierluigi Gollini, che arriverà al Napoli per fare da vice Meret. In giornata il suo trasferimento sarà formalizzato: sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport emergono anche i dettagli del riscatto fissato con l’Atalanta.

Calciomercato Napoli Gollini (Getty Images)

Calciomercato Napoli, fissato il diritto di riscatto di Gollini

Ecco quanto evidenziato:

“Oggi è il giorno di Pierluigi Gollini al Napoli. Il portiere di proprietà dell’Atalanta svolgerà le visite mediche e, se non ci saranno intoppi, passerà in prestito sino a giugno in azzurro, col club che si è riservato un diritto di riscatto sul cartellino di circa otto milioni.

Contestualmente la Fiorentina rileverà il contratto che Salvatore Sirigu aveva con il Napoli sino a fine stagione e diventerà l’altro portiere dei Viola che lasciano Gollini. Il portiere sardo curiosamente parte da Napoli dopo meno di sei mesi senza mai essere sceso in campo per il club”.