Caso plusvalenze alla Juventus, polemica di Evra contro i tifosi del Napoli (VIDEO)

Il caso plusvalenze che ha investito il calcio italiano sta facendo discutere tutto il mondo. Anche all’estero la pesante penalizzazione da 15 punti inflitta alla Juventus sta creando discussioni.

In Italia intanto monta la polemica, con i tifosi bianconeri che accusano un po’ chiunque per la penalizzazione alla propria squadra, soffermandosi anche sulla disparità di trattamento – secondo la loro visione – che la Corte d’Appello della FIGC ha riservato alla Juventus e alle altre società coinvolte nel caso plusvalenze.

Anche tanti ex calciatori della Juventus si sono voluti schierare in favore del club bianconero. I vari Marchisio, ma anche Chiellini, nei giorni scorsi hanno lanciato messaggi social. E poco fa un altro ex Juventus si è unito al coro di difesa bianconero: si tratta di Patrice Evra.

Caso plusvalenze Juventus, Evra punge i tifosi del Napoli

L’ex terzino, rimasto molto legato al mondo juventino, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, in cui indossa la maglia della Vecchia Signora e si lascia andare a un messaggio molto accorato. Nel videomessaggio, però, non manca quello che sembra un chiaro riferimento ai tifosi del Napoli.

Di seguito le dichiarazioni di Evra: “Amo la Juventus. Questo è un momento difficile dove siamo stati penalizzati e, purtroppo non è la prima volta. La colpa di quanto accaduto è nostra, senza puntare il dito contro nessuno. Ora più che mai tutti devono onorare questa gloriosa maglia.

Questa gente sta godendo perché per 9 anni abbiamo dominato. Godete che siete primi in classifica, ma dovete sapere che la Vecchia signora non muore mai. Chiedo a tutti i gobbi veri di supportare la squadra come non mai, abbiamo bisogno di tutti per tornare dove ci compete“.

ECCO IL VIDEO: