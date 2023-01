Spalletti supera un record storico di Sarri: l’ex azzurro ci era riuscito nel 2018

Il Napoli vince il derby campano contro la Salernitana per due a zero e raggiunge cinquanta punti in classifica dopo il girone di andata.

Una vittoria firmata dal Capitano Giovanni Di Lorenzo, che torna al gol in trasferta, e dal solito Victor Osimhen, sempre più leader e goleador di questo Napoli.

Una vittoria che spedisce gli azzurri momentaneamente a più dodici punti dalla seconda in classifica, in attesa del big match di martedì tra Lazio e Milan, mandando un segnale fortissimo al campionato

Salernitana Napoli

Altro record per il Napoli: superato Sarri

Con questa bella e meritata vittoria il Napoli ha stabilito un nuovo record. Gli azzurri, infatti, hanno raggiunto per la prima volta 50 punti nel girone di andata, superando lo stesso Napoli di Maurizio Sarri che chiuse con 48 punti nel 2018.

Un traguardo straordinario che conferma sempre di più l’incredibile stagione del Napoli di Luciano Spalletti che non ha intenzione di fermarsi e che viaggia spedita verso un grande obiettivo.