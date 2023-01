Osimhen senza peli sulla lingua: “Il vero Victor non è quello in campo”

Victor Osimhen, trascinatore del Napoli di Spalletti che sta incantando in Serie A e in Champions League, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di OmaSports.com.

Le sue dichiarazioni:

“La mia vita è semplice, mi piace ridere ma posso essere così tanto serio da sembrare cattivo. Il mio modo di vivere è: rispetto per tutti ma non temere nessuno. Quando esco dal campo mi trasformo, voglio solamente vivere la vita, divertirmi ed essere felice, perché la vita è troppo breve. Voglio solo continuare ad essere felice, fare soldi e tenere vicino a me le persone che mi vogliono davvero bene“.

Osimhen Napoli Juventus

Osimhen: “Non ho mai mollato, ci ho sempre creduto”

“Contento per dove sono arrivato? Ho raggiunto un obiettivo per me stesso. Anche quando le cose non andavano così bene io ho continuato a crederci, non ho mollato mai, ho pregato e lavorato sodo per fare quello che amo, giocare a calcio. Per arrivare dove sono oggi ho dovuto affrontare molti ostacoli, tante complicazioni che mi hanno fatto stare male“.

“In Belgio mi hanno scartato ben due club, credevano che non avrei potuto fare ciò che chiedevano. Il mio successo è arrivato con molto sacrificio“.

“Gioco in uno dei più grandi club d’Europa, in uno dei campionati più importanti d’Europa, sono stato premiato come miglior giovane dall’anno, ho vinto tantissimi premi individuali, è motivo di enorme soddisfazione per me“.